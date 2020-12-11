ضمن قوائم الانتظار.. إجراء 7.276 عملية مجانية فى المنيا

وأكد محافظ المنيا، أن الهدف الأساسى من تنفيذ تلك المبادرات، الوقوف بجانب الفئات الاكثر احتياجا فى كل المجالات المتعلقة بصحة المواطنين، والعمل على النهوض بكافة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لهم، مما ينعكس بشكل إيجابى على كل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، وتحسين الصحة العامة للمواطنين.
وقال الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، انه تم اجراء 7.276 عملية مجانية فى مختلف التخصصات منذ بداية العمل فى المبادرة منها 905 عمليات جراحة أورام، و208 جراحات عظام، و4364 جراحة عيون، و466 جراحة مخ وأعصاب، و333 قلب مفتوح، و1.000 قسطرة قلبية.
وأضاف أن ذلك يأتى بمشاركة عدد من المستشفيات الحكومية داخل المحافظة منها مستشفى المنيا العام، ورمد المنيا، والتأمين الصحى، وجراحات اليوم الواحد بسمالوط، ومركز أورام المنيا، والمستشفيات الجامعية، وعدد من المستشفيات الخاصة، موجها بتسهيل المعوقات وتوفير الوقت وحل المشكلات التى تواجه المواطنين فى ضوء تفعيل المبادرة الرئاسية.
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