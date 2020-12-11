ضمن قوائم الانتظار.. إجراء 7.276 عملية مجانية فى المنيا

جدة - نرمين السيد - قال أسامة القاضى، محافظ المنيا، إن مديرية الصحة تواصل تنفيذ مبادرة "قوائم الانتظار"، ضمن المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار للجراحات الحرجة والعاجلة، مشيرا إلى انه تم الانتهاء من إجراء 7.276 عملية مجانية فى مختلف التخصصات.





وأكد محافظ المنيا، أن الهدف الأساسى من تنفيذ تلك المبادرات، الوقوف بجانب الفئات الاكثر احتياجا فى كل المجالات المتعلقة بصحة المواطنين، والعمل على النهوض بكافة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لهم، مما ينعكس بشكل إيجابى على كل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، وتحسين الصحة العامة للمواطنين.

وقال الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، انه تم اجراء 7.276 عملية مجانية فى مختلف التخصصات منذ بداية العمل فى المبادرة منها 905 عمليات جراحة أورام، و208 جراحات عظام، و4364 جراحة عيون، و466 جراحة مخ وأعصاب، و333 قلب مفتوح، و1.000 قسطرة قلبية.

وأضاف أن ذلك يأتى بمشاركة عدد من المستشفيات الحكومية داخل المحافظة منها مستشفى المنيا العام، ورمد المنيا، والتأمين الصحى، وجراحات اليوم الواحد بسمالوط، ومركز أورام المنيا، والمستشفيات الجامعية، وعدد من المستشفيات الخاصة، موجها بتسهيل المعوقات وتوفير الوقت وحل المشكلات التى تواجه المواطنين فى ضوء تفعيل المبادرة الرئاسية.