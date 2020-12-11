إنفوجراف- لقاءات وقرارات.. الحصاد الأسبوعى لمجلس الوزراء

جدة - نرمين السيد - نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، تقريرا شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعى لمجلس الوزراء، خلال الفترة من 5 ديسمبر إلى 11 ديسمبر 2020، والذى تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلا عن الاجتماعات التى عقدها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به من أنشطة.





وجاء فى التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات، تشمل الموافقة على مشروع قانون بتعديل نص المادة 28 من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والخاصة بقواعد امتحانات الثانوية العامة، ويقضى التعديل فى جزء منه بأن تعقد امتحانات التقييم التى يحتسب على أساسها مجموع درجات الطلاب بمرحلة الثانوية العامة بسنواتها الثلاث نهاية كل سنة دراسية، ويحتسب مجموع الطالب بمرحلة الثانوية العامة على أساس المجموع الحاصل عليه فى السنوات الثلاث، وكذلك أن يكون إجراء الامتحان لأول مرة فى كل سنوات المرحلة الثانوية بدون رسوم، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قانون بمنح التزام لتمويل وتصميم وإنشاء واستغلال وإعادة ملكية ميناء السادس من أكتوبر الجاف، وذلك لشركة ميناء أكتوبر الجاف المؤسسة من التحالف الفائز لشركات "السويدى إليكتريك، دى بى شنكر، السويدى للممتلكات اللوجستية"، على أن تكون مدة الالتزام الممنوحة للشركة ثلاثين عاما من تاريخ التشغيل الفعلى للميناء، فضلاً عن الموافقة على مشروع قرار بشأن خطاب الاتفاق بين مصر والبنك الدولى والمؤسسة الدولية للتنمية، فيما يتعلق بتقديم منحة بقيمة لا تتجاوز 750 ألف دولار، من خلال الصندوق الائتمانى المتعدد المانحين لدعم إدارة التلوث وصحة البيئة لتمويل مشروع "الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة".

كما تضمنت القرارات أيضا، الموافقة على مشروع قرار بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم بين وزارة الخارجية المصرية وبرنامج الأغذية العالمى التابع للأمم المتحدة للتعاون المشترك، من خلال منصة للتعاون وآلية للتنسيق بين بلدان الجنوب من أجل إفريقيا بمصر، وتهدف مذكرة التفاهم إلى إيجاد حلول مناسبة لتقديم إطار منهجى متسق للإجراءات الضرورية لتحقيق التطلعات الإفريقية وأهداف التنمية المستدامة، إلى جانب الموافقة على مشروع قرار بشأن اتفاقية تأسيس شراكة بين مصر والمملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية، بهدف إتاحة إطار ملائم للحوار السياسى، والعمل على تحرير التجارة والسلع والخدمات ورؤوس الأموال، وتعزيز تطور العلاقات الاقتصادية والاجتماعية، وكذا زيادة التعاون فى المجالات ذات الاهتمام المشترك، وكذا الموافقة على مشروع قرار بشأن تخصيص قطعتى أرض من الأراضى المملوكة للدولة ناحية شرق العوينات، بمحافظة الوادى الجديد لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، لاستخدامها فى أنشطة الاستصلاح والاستزراع.

كما شملت القرارات أيضا الموافقة على تعاقد وزارة المالية مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "e-finance"، لتنفيذ منظومة لجان الطعن الضريبى، بهدف ميكنة وتطوير دورات عمل هذه اللجان، من خلال إنشاء منظومة إلكترونية لميكنة إدخال ملفات الطعون الضريبية الواردة من اللجان الداخلية إلى لجان الطعن الضريبى، وكذلك إدخال الملفات القديمة ضمن تلك المنظومة، وكذلك اعتماد محضر الاجتماع رقم 43 المنعقد بتاريخ 25/11/2020 للجنة العليا للتعويضات، والمتضمن بيانا مجمعا بإجمالى قيم نسب التعويضات المستحقة للمتعاقدين، والتى قامت بحسابها كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2017، وعلى مسئوليتها الفنية والمالية والقانونية الكاملة، فضلاً عن اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم "72" المنعقدة بتاريخ 30 نوفمبر 2020، بعدد 24 موضوعاً، إلى جانب الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 1964، بما يمكنه من أداء الدور المنوط به، وينص التعديل فى جزء منه على أن الجهاز هيئة مستقلة تتبع رئيس مجلس الوزراء، يختص بدراسة الاحتياجات من العاملين فى مختلف المهن والتخصصات بالاشتراك مع الجهات المختصة، ووضع نظم اختيارهم وتوزيعهم وإعادة توزيعهم، لشغل الوظائف على أساس الصلاحية وتكافؤ الفرص.

وعلى صعيد الاجتماعات التى عقدها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير أنه تم عقد اجتماع لبحث ملف تسوية المديونيات المستحقة على هيئة السكك الحديدية، فى إطار توجه الدولة الحالى لفض التشابكات المالية بين الجهات الحكومية، وكذا تطوير منظومة السكة الحديد، بحضور وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والنقل، ومسئولى الجهات المعنية، بالإضافة إلى عقد سيادته اجتماع لمتابعة موقف عدد من المشروعات المهمة التى تستهدف توسيع الرقعة الزراعية، فى كل من منطقة المحسمة، ووسط وشمال سيناء، إلى جانب تنمية منخفضات توشكى، كما تم بحث جهود توفير الموارد المائية والبنية الأساسية اللازمة لدعم تلك المشروعات، إضافة لمشروعى تبطين الترع والرى الحديث، وذلك بحضور وزيرى الموارد المائية والرى، والزراعة واستصلاح الأراضى، ومسئولى الوزارتين، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

وتضمنت الاجتماعات أيضا، وفقا لما أبرزه التقرير، ترأس رئيس الوزراء الاجتماع الأسبوعى عبر تقنية الفيديو كونفرانس، إذ تم مناقشة واستعراض عدد من الموضوعات الحيوية مثل زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لفرنسا، وبحث الدخل والإنفاق والاستهلاك، وموقف مواجهة فيروس "كورونا"، بالإضافة إلى ترأس اجتماع المجموعة الطبية المسئولة عن متابعة جهود مواجهة فيروس "كورونا"، إذ شدد على ضرورة الاستمرار فى تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وكلف وزيرتى الصحة والصناعة بتنسيق الجهود لتوفير أكبر قدر ممكن من أسطوانات "الأكسجين" المطلوبة، وذلك بحضور وزراء التعليم العالى والبحث العلمى، والتنمية المحلية، والصحة والسكان، والتجارة والصناعة، ومستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، ورئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، ورئيس هيئة الدواء المصرية، ومسئولى الجهات المعنية.

كما شملت اجتماعات رئيس مجلس الوزراء، وفقاً للتقرير، ترأس اجتماع اللجنة العليا للمجلس الوطنى للتغيرات المناخية، إذ وجه بإعداد الاستراتيجية الوطنية لتغيرات المناخ، وأن يتم عرض الإطار العام للاستراتيجية على اللجنة فى اجتماعها المقبل، ثم عرضها بعد ذلك فى صورتها النهائية وذلك بحضور وزراء الموارد المائية والرى، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والتنمية المحلية، والبيئة، والزراعة واستصلاح الأراضى، ومسئولى الجهات المعنية، إلى جانب عقد اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذى لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة، وكذا الموقف الخاص بمشروعات تحويل المخلفات البلدية إلى طاقة، وذلك بحضور وزراء التنمية المحلية، والبيئة، والدولة للإنتاج الحربى، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع، ومسئولى الجهات المعنية، وعدد من المستثمرين ومسئولى الشركات العاملة فى هذا المجال، فضلا عن عقد سيادته اجتماع مع وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي، بحضور مستشار رئيس الجمهورية، ومسئولى الجانبين المصرى والسعودى، إذ أشاد بالتنسيق الثنائى المكثف لتفعيل صندوق الاستثمار المصرى السعودى، مؤكدا حرص الحكومة المصرية على إنجاح الصندوق، وأن كل الأجهزة التنفيذية ستتحرك بمنتهى السرعة لتفعيل آليات العمل، وكذلك عقد سيادته اجتماعاً مع رئيس شركة سيمنز للتنقل، بحضور وزير النقل، ومسئولى الوزارة والشركة، إذ عرض تفاصيل مشروع القطار الكهربائى السريع، الذى سيربط بين العلمين الجديدة والعين السخنة، مروراً بالعاصمة الإدارية الجديدة، معرباً عن ثقة الدولة المصرية فيما تملكه الشركة الألمانية من تكنولوجيا فى هذا المجال.

وحول أنشطة رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير، شملت إلقاء كلمة له خلال القمة الافتراضية لإطلاق منطقة التجارة الحرة القارية، التى شارك فيها نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى، إذ قال إن نجاح منطقة التجارة الحرة القارية هو الاختبار الحقيقى لتحقيق الطفرة الاقتصادية والتنموية التى تصبو إليها الدول الإفريقية، وكذلك استعراض تقرير تناول موقف رصد واستجابة الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين المسجلة على "منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة" خلال شهر نوفمبر الماضى، إذ استقبلت المنظومة خلاله81 ألف شكوى وطلب واستغاثة ليصل إجمالى الشكاوى الواردة إليها منذ بداية العام الجارى وحتى نهاية الشهر الماضى إلى 1.2 مليون شكوى.

كما شملت الأنشطة أيضا، مشاركة رئيس مجلس الوزراء فى أعمال قمة الاتحاد الإفريقى الاستثنائية الافتراضية الرابعة عشرة لإسكات البنادق، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى، إذ أكد أن جهود مكافحة الإرهاب لن تكتمل دون مواجهة حازمة لداعميه الذين يوفرون له الملاذ الآمن والتمويل المستمر، بالإضافة إلى تفقد سيادته عدد من المشروعات واستعراض الدراسات التى يقوم بها المركز القومى لبحوث المياه، ومعاهده، ووحداته البحثية، بمجمع المعاهد بالقناطر الخيرية، وذلك برفقة وزير الموارد المائية والري، حيث تم استعراض دراسة تطوير نظم الرصد للسد العالى وأخرى لحماية شواطئ بورسعيد، ومنظومة رصد التعديات على الأراضى الزراعية.

وأيضا شملت الأنشطة، متابعته لمنطقة التجارب للمقارنة بين نظم الرى التقليدية والحديثة خلال زيارته إلى "المركز القومى لبحوث المياه"، بمدينة القناطر الخيرية بالقليوبية، إذ استمع لشرح عن نموذج لتبطين وتأهيل الترع، وأشاد بتجربة الوحدة المدمجة لمعالجة مياه الصرف الصحى، إلى جانب المشاركة فى احتفالية هيئة الرقابة الإدارية باليوم العالمى لمكافحة الفساد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيرا إلى توجيهات الرئيس بالتحول نحو دولة مدنية ديمقراطية حديثة والأخذ بزمام المبادرة فى مواجهة الفساد بِمنظومة تشريعية ومؤسسية تتفق مع المعايير الدولية، مؤكداً أن جهود مكافحة الفساد لن تؤتَى ثمارها إلا من خلال مواطن مدرك يدعم مؤسسات الدولة والأجهزة الرقابية.