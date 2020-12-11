الإنتاج الحربى وجرين تك تبحثان التعاون لتحويل النفايات إلى طاقة كهربائية

جدة - نرمين السيد - اجتمع المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى مع روبرت فالك رئيس مجلس إدارة شركة "جرين تك إيجيبت" والوفد المرافق له لبحث مستجدات التعاون القائمة فى مجال إقامة وتشغيل محطات تحويل النفايات إلى طاقة كهربائية بالتعاون مع وزارتى البيئة والتنمية المحلية والهيئة العربية للتصنيع ، وذلك بمقر وزارة الإنتاج الحربى.





ووفقا لبيان وزارة الإنتاج الحربى، اليوم الجمعة، أكد الوزير مرسى خلال اللقاء اهتمام القيادة السياسية بالدولة بسرعة تطبيق وتنفيذ استراتيجية تحويل المخلفات البلدية الصلبة إلى طاقة، موضحا أنه تم تحديد المحافظات ذات الأولوية لتطبيق المنظومة، مضيفا أن وزارة الإنتاج الحربى تسعى لتوظيف كل الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والبشرية المتوفرة لديها للمشاركة فى تنفيذ منظومة إدارة المخلفات الصلبة والبلدية بالشكل الأمثل الذى يحقق الاستفادة القصوى من كمية المخلفات المتولدة يوميًا وتحويل المخلفات بمصر إلى حلول ذكية للطاقة.

ومن جانبه استعرض، روبرت فالك رئيس مجلس إدارة شركة "جرين تك إيجيبت" دراسة الجدوى التى تم تنفيذها بواسطة الشركة لموقعى "شبرامنت وأبو رواش" تمهيدا للبدء فى تنفيذ المشروع وكذلك الخطوات التنفيذية لتأسيس شركة مساهمة لإقامة وتشغيل مصانع تحويل النفايات إلى طاقة كهربائية فى إطار البروتوكول الموقع بين وزارة الإنتاج الحربى و"جرين تك" فى شهر أكتوبر من العام الجارى .

وقال محمد عيد بكر المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى للوزارة، إن هذا اللقاء يأتى ضمن سلسلة من الاجتماعات القائمة لمتابعة تنفيذ مشروع تحويل المخلفات البلدية الصلبة إلى طاقة، مشيرا إلى أن هذا المشروع سيحقق عائدا اقتصاديا وبيئيا كبيرا للدولة.