ووفقا لبيان وزارة الإنتاج الحربى، اليوم الجمعة، أكد الوزير مرسى خلال اللقاء اهتمام القيادة السياسية بالدولة بسرعة تطبيق وتنفيذ استراتيجية تحويل المخلفات البلدية الصلبة إلى طاقة، موضحا أنه تم تحديد المحافظات ذات الأولوية لتطبيق المنظومة، مضيفا أن وزارة الإنتاج الحربى تسعى لتوظيف كل الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والبشرية المتوفرة لديها للمشاركة فى تنفيذ منظومة إدارة المخلفات الصلبة والبلدية بالشكل الأمثل الذى يحقق الاستفادة القصوى من كمية المخلفات المتولدة يوميًا وتحويل المخلفات بمصر إلى حلول ذكية للطاقة.
ومن جانبه استعرض، روبرت فالك رئيس مجلس إدارة شركة "جرين تك إيجيبت" دراسة الجدوى التى تم تنفيذها بواسطة الشركة لموقعى "شبرامنت وأبو رواش" تمهيدا للبدء فى تنفيذ المشروع وكذلك الخطوات التنفيذية لتأسيس شركة مساهمة لإقامة وتشغيل مصانع تحويل النفايات إلى طاقة كهربائية فى إطار البروتوكول الموقع بين وزارة الإنتاج الحربى و"جرين تك" فى شهر أكتوبر من العام الجارى .
وقال محمد عيد بكر المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى للوزارة، إن هذا اللقاء يأتى ضمن سلسلة من الاجتماعات القائمة لمتابعة تنفيذ مشروع تحويل المخلفات البلدية الصلبة إلى طاقة، مشيرا إلى أن هذا المشروع سيحقق عائدا اقتصاديا وبيئيا كبيرا للدولة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الإنتاج الحربى وجرين تك تبحثان التعاون لتحويل النفايات إلى طاقة كهربائية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.