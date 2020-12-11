صور.. وزيرا التخطيط بمصر والعراق فى ضيافة الأكاديمية الوطنية للتدريب

جدة - نرمين السيد - استقبلت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب، كلًا من الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وخالد البتال وزير التخطيط بدولة العراق.





جاء ذلك لبحث سبل التعاون فى مجال التدريب والاستثمار فى العنصر البشرى، فى إطار زيارة الوزير العراقى للقاهرة لتفعيل الاتفاقات والمشروعات المنبثقة عن المجلس التنسيقى المصرى العراقى الأردنى.

اصطحبت راغب كلا الوزيرين والوفد المصاحب لهما للقاء متدربى الدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة، وتم عرض عدة فيديوهات عن فكرة إنشاء الأكاديمية الوطنية، المشروع القومى المصرى لبناء الإنسان وعن بعض البرامج التى تقدمها، ثم قدمت عرضا للتعريف بالأكاديمية الوطنية ومجلس أمنائها ورؤيتها ورسالتها، بالإضافة إلى أبرز ما تقدمه الأكاديمية من برامج رئاسية ومبادرات قومية وبرامج تكليفات.

الجدير بالذكر أن البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة يهدف إلى بناء كوادر ذات كفاءة عالية للدولة، قادرة على فهم واستخدام الآليات الحديثة فى رسم السياسات وإدارة عملية اتخاذ القرار وتطبيق نمط تفكير حديث متماشيًا مع أحدث التطبيقات والنماذج الدولية الناجحة ما يجعلهم قادرين على تبوأ المناصب القيادية المختلفة.

وقد تم تخريج 190 متدربا فى الدفعة الأولى يناير 2018، وتخريج 79 متدربا فى الدفعة الثانية الذين تلقوا التدريب الميدانى فى 3 أكتوبر الماضى واستمر لمدة شهر فى جميع المحافظات، وبدأت الدفعة الثالثة فى 8 نوفمبر الماضى وعددها 65 متدربا سيتم تدريبهم لمدة عام و9 أشهر تدريبا نظريا، و3 أشهر تدريبًا ميدانيًا.

يذكر أن الأكاديمية الوطنية للتدريب أنشئت بموجب قرار جمهورى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى فى أغسطس 2017، لتكون قبلة التطوير والتعلم فى مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلى والإقليمى والدولى.