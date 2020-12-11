الجامعة العربية تكرم الملحق التجاري العراقي السابق بالقاهرة

كرمت جامعة الدول العربية الدكتور حيدر نوري الملحق التجاري العراقي السابق بالقاهرة معاون مدير عام لجنة المنظمات للتنسيق والمتابعة في الجامعة العربية، تقديرًا لجهوده التى بذلها في خدمة الجامعة ولجنة المنظمات العربية المتخصصة .

جاء ذلك خلال إجتماع عقد داخل الاكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا، بحضور مدير إدارة المنظمات الوزير المفوض محمد خير ورئيس اللجنة ممثل المملكة العربية السعودية حسين شويش الشويش ورئيس الأكاديمية الدكتور اسماعيل عبدالغفار وبعض ممثلي الدول ومدراء عامي المنظمات.

وأشاد الحضور بالجهود المبذولة التي قدمها نوري للمنظمات العربية أثناء فترة عمله بهذه اللجنة المهمة متمنين له النجاح في عمله في جمهورية العراق فى موقعه الجديد، وأكدوا على ضرورة استمراره في هذه اللجنة لاهمية وجوده خصوصًا وان رئيس اللجنة ايضًا قد حضر الاجتماع الاخير وصرح بعدم استمراره في اللجنة مستقبلًا

وأكد الحضور، أن الجامعة العربية دائمًا تحرص على تكريم مبدعيها من ممثلي الدول العربية الأعضاء .