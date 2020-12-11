أندريه زكى من تنصيب القس وائل عوض: وعود الله لا تعنى إلغاء مسؤوليتنا

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بحضور عمرو رشدى، عضو مجلس النواب المصرى، والمستشار منسى ثابت، عضو المجلس الملى العام للكنيسة الأرثوذكسية، والعميد عمر سرحان، مأمور قسم الزيتون، والقس نادى لبيب، رئيس سنودس النيل الإنجيلى، والقس رفعت فتحى، الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلى، والقس سليمان صادق، الراعى الفخرى للكنيسة الإنجيلية بالفجالة، والقس أمير ثروت، رئيس مجلس المؤسسات التعليمية بسنودس النيل الإنجيلى، والقس باسم بشرى، أمين عام المؤسسات التعليمية بسنودس النيل الإنجيلى، والقس راضى عطالله، رئيس مجلس الخدمات بسنودس النيل الإنجيلى، والقس ناجح فوزى، رئيس مجمع القاهرة الإنجيلى، والشيخ عصام واصف، رئيس مجلس شؤون الشيوخ.

وقدم رئيس الإنجيلية، خطاب الحفل تحت عنوان "التعامل مع العاصفة"، وقال فى كلمته: "تواجهنا فى حياتنا عواصف تتسبب فى عدة تحديات، أهمها الخوف والشعور العميق بعدم الأمان، ونحن بطبيعتنا نحب الاستقرار، ولكن تبقى كلمة الله هى أساس رجاء الكنيسة وسط العواصف التى نعيش فيها، ووسط المخاطر التى نحياها وتتحدانا كل يوم، لأن كلمة الله الثابتة جديرة بثقتنا كل يوم".

وأضاف رئيس الإنجيلية، أن الوعد لا يلغى المسؤولية، ولو أن لدى بولس ويشوع درسًا ليعلموه لكنيستنا اليوم، فهو أن وعود الله بالحماية والحفظ والخلاص لا تعنى أبدًا إلغاء مسؤوليتنا كأفراد، أو كجماعة وكنيسة.

وتابع "يظل وعد الله الأساس الثابت الذى نتكل عليه دون خوف أو رعب وسط العاصفة، لكن دون أن ننسى المسؤولية التى لدينا تجاه بعضنا البعض كأفراد، وكنيسة، ومسؤوليتنا نحو مجتمعنا الذى نعيش فيه".

وقدم رئيس الطائفة الإنجيلية التهنئة للقس وائل عوض وأسرته وشعب الكنيسة، بمناسبة تنصيبه راعيًا جديدًا للكنيسة الإنجيلية بحدائق الزيتون.

كما شارك فى برنامج الاحتفال، القس نبيل لبيب، عضو لجنة العمل الرعوى والكرازى، والقس محسن نعيم، رئيس مجلس شؤون القسوس بسنودس النيل الإنجيلى، والقس سامح لطفى، رئيس لجنة العمل الرعوى والكرازى، والشيخ ممدوح مرتجى، سكرتير مجلس كنيسة الزيتون، والشيخ مجدى وديع، عضو لجنة العمل الرعوى والكرازى، والشيخ أسامة بولس، عضو لجنة العمل الرعوى والكرازى.