مجلة أمريكية: توابيت سقارة الملونة أحد أهم 10 اكتشافات أثرية فى 2020

جدة - نرمين السيد - أعلنت مجلة الآثار الأمريكية "Archaeology" عن اختيار كشف توابيت سقارة الملونة، والتى أعلنت عنه وزارة السياحة والآثار منتصف نوفمبر الماضى، كأحد أهم 10 اكتشافات أثرية لعام 2020، وتم تصنيفها ضمن الاكتشافات الأكثر جذبا للأنظار هذا العام، وقد تم وضع صورة احدى هذه التوابيت على غلاف المجلة لنسخة يناير-فبراير 2021.





وأوضح الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ورئيس البعثة الأثرية التى كشفت عن المقبرة، فى بيان اليوم الجمعة، أن البعثة نجحت فى الكشف عن أكثر من 100 تابوت خشبى ملون ومغلق يحتوى على مومياوات فى حالة جيدة من الحفظ منذ حوالى 2500 عام، مضيفا أنه تم العثور على التوابيت فوق بعضها البعض جنبًا إلى جنب مع 40 تمثالًا للإله جبانة سقارة بتاح-سوكر- وتمثال برونزى للإله نفرتوم.

وأشار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار إلى أن هذه التوابيت تم العثور عليها داخل 3 آبار للدفن، وأنها تخص كبار رجال الدولة والموظفين، وكهنة معبد الإلهة باستت فى عصر الأسرة 26.

وكانت المجلة الأمريكية اختارت الكشف عن مقبرة خوى بسقارة لتكون أفضل الاكتشافات الأثرية عام 2019، وورشة التحنيط بمنطقة سقارة أيضا عام 2018، واحتلت صورهم غلاف المجلة.

ومازالت تحمل هذه المنطقة الأثرية الغنية أسرارا تبوح لنا بها بين الحين والآخر.