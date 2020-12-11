- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
وأوضح الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ورئيس البعثة الأثرية التى كشفت عن المقبرة، فى بيان اليوم الجمعة، أن البعثة نجحت فى الكشف عن أكثر من 100 تابوت خشبى ملون ومغلق يحتوى على مومياوات فى حالة جيدة من الحفظ منذ حوالى 2500 عام، مضيفا أنه تم العثور على التوابيت فوق بعضها البعض جنبًا إلى جنب مع 40 تمثالًا للإله جبانة سقارة بتاح-سوكر- وتمثال برونزى للإله نفرتوم.
وأشار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار إلى أن هذه التوابيت تم العثور عليها داخل 3 آبار للدفن، وأنها تخص كبار رجال الدولة والموظفين، وكهنة معبد الإلهة باستت فى عصر الأسرة 26.
وكانت المجلة الأمريكية اختارت الكشف عن مقبرة خوى بسقارة لتكون أفضل الاكتشافات الأثرية عام 2019، وورشة التحنيط بمنطقة سقارة أيضا عام 2018، واحتلت صورهم غلاف المجلة.
ومازالت تحمل هذه المنطقة الأثرية الغنية أسرارا تبوح لنا بها بين الحين والآخر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مجلة أمريكية: توابيت سقارة الملونة أحد أهم 10 اكتشافات أثرية فى 2020 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.