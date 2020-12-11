صور.. نائب محافظ بنى سويف يفتتح مسجد الحسن البصرى

جدة - نرمين السيد - افتتح بلال حبش نائب محافظ بنى سويف، اليوم الجمعة، مسجد الحسن البصرى بالحى الأول بمدينة بنى سويف الجديدة شرق النيل"بعد إحلاله وتجديده"على مساحة 600 متر وبتكلفة 5 ملايين جنيه بالجهود الذاتية وتحت إشراف وزارة الأوقاف، وذلك ضمن 5 مساجد تم افتتاحها اليوم فى إطار خطة الأوقاف التى تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدنى لتطوير ورفع وإنشاء المساجد.





وشهد الافتتاح الشيخ صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف ببنى سويف، واللواء وليد البيلى رئيس الوحدة المحلية لمركز مدينة بنى سويف والشيخ عمر الناضورى مدير إدارة اوقاف البندر، بعض القيادات التنفيذية بالمحافظة والأوقاف.

وعقب الافتتاح أدى نائب المحافظ ومرافقوه شعائر صلاة الجمعة بالمسجد، وسط التزام بتطبيق الضوابط التى حددتها وزارة الأوقاف والالتزام بكل التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية، خصوصا فيما يتعلق بارتداء المصلين للكمامات وإحضار المصلى الشخصى" سجادة الصلاة" والاقتصار على الأماكن المتاحة بما يحقق التباعد الاجتماعى مع استمرار الغلق لحمامات المسجد.

وتناولت خطبة الجمعة، التى ألقاها وكيل وزارة الأوقاف، موضوع الحفاظ على المال وحتمية مواجهة الفساد، وتضمنت الإشارة إلى أن المال نعمة عظيمة من نعم الله، إذ يعتبر عصب الحياة ووسيلة أساسية لتحقيق عبادات كالزكاة والحج ، ونظر الأهميته فقد بات حفظ المال من مقاصد الشريعة الإسلامية مما يستلزم صونه وحمايته، وأن كل صور الاعتداء على المال عواقبه وخيمة، كما أن المال من أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة، وأن حرمة المال العام أشد من المال الخاص لكثرة الذمم المتعلقة به سواء كان الاعتداء بالسرقة أو الاختلاس أو الرشوة أو الإتلاف.

وتجدر الإشارة إلى أن اليوم الجمعة شهد افتتاح 5 مساجد بعد إحلالها وتجديدها "جزئى وكلى" بتكلفة 15 مليون جنيه، والتى تشمل 4 مساجد تابعة لإدارة أوقاف ناصر.