صور: افتتاح مسجدين بالمنيا.. والمحافظ: القيادة توجه الدعم لدور العبادة

جدة - نرمين السيد - كلف أسامة القاضى محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد، والمهندس محمد النجار السكرتير العام للمحافظة، بافتتاح مسجدين بمركزى مغاغة والعدوة، وذلك ضمن خطة المحافظة لإعادة تأهيل ورفع كفاءة دور العبادة وتقديم دعم ورعاية بيوت الله فى جميع المراكز.





وأكد المحافظ، وفقا لبيان صحفى، أن هناك توجيهات من القيادة السياسية للدولة، بالاهتمام وتقديم الدعم الكامل لدور العبادة بنطاق المحافظة، وأن الدولة عازمة على الاستمرار والمضى قدما فى تحقيق الانجازات فى شتى القطاعات.

وافتتح الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب المحافظ، مسجد الشيخ سلام بقرية شارونه بمركز مغاغة والمقام على مساحة 550 مترا مربعا، مؤكداً على حرص المحافظة على تجديد وتجهيز المساجد بمختلف مراكز المحافظة بالشكل اللائق والأمثل، لاستقبال المصلين لأداء الصلوات وإقامة الشعائر الدينية.





كما افتتح المهندس محمد النجار السكرتير العام للمحافظة، مسجد الإبراهيمى بنزلة موسى القايات بمركز العدوة والمقام على مساحة 390 مترا مربعا، مؤكدا على استمرار المحافظة فى تنفيذ أعمال التطوير لكافة المساجد بجميع المراكز.

وأعلنت مديرية الأوقاف بالمنيا، عن افتتاح 6 مساجد جديدة الشهر الجارى بنطاق 4 مراكز بالمحافظة، ضمن خطة وزارة الأوقاف، لرفع كفاءة وتأهيل دور العبادة بجميع مراكز المحافظة.