صور: افتتاح مسجدين بالمنيا.. والمحافظ: القيادة توجه الدعم لدور العبادة

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وأكد المحافظ، وفقا لبيان صحفى، أن هناك توجيهات من القيادة السياسية للدولة، بالاهتمام وتقديم الدعم الكامل لدور العبادة بنطاق المحافظة، وأن الدولة عازمة على الاستمرار والمضى قدما فى تحقيق الانجازات فى شتى القطاعات.
وافتتح الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب المحافظ، مسجد الشيخ سلام بقرية شارونه بمركز مغاغة والمقام على مساحة 550 مترا مربعا، مؤكداً على حرص المحافظة على تجديد وتجهيز المساجد بمختلف مراكز المحافظة بالشكل اللائق والأمثل، لاستقبال المصلين لأداء الصلوات وإقامة الشعائر الدينية.
كما افتتح المهندس محمد النجار السكرتير العام للمحافظة، مسجد الإبراهيمى بنزلة موسى القايات بمركز العدوة والمقام على مساحة 390 مترا مربعا، مؤكدا على استمرار المحافظة فى تنفيذ أعمال التطوير لكافة المساجد بجميع المراكز.
وأعلنت مديرية الأوقاف بالمنيا، عن افتتاح 6 مساجد جديدة الشهر الجارى بنطاق 4 مراكز بالمحافظة، ضمن خطة وزارة الأوقاف، لرفع كفاءة وتأهيل دور العبادة بجميع مراكز المحافظة.
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