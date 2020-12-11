محافظ الأقصر يطمئن على مستوى الخدمات بمستشفى الكرنك الدولى

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وأوضح المهندس المسئول عن تنفيذ الحديقة المهندس أحمد حامد مختار، أن الحديقة ستقام على مسطح أخضر بمساحة 5000 متر2، وستحتوى على العديد من الألعاب للأطفال ومسرح مكشوف، كما سيتم توفير فرص لشباب الخريجين من خلال عربات حضارية لتقديم المأكولات والمشروبات بالحديقة، كما سيتم تخصيص مناطق خدمة بجوار المسطح تضم "بارك" للسيارات وشارع فرعى مجهز.
كما زار محافظ الأقصر مستشفى الكرنك الدولى، للاطمئنان على مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، وإلتزام الأطقم الطبية، وتابع عدد من الأقسام المختلفة بالمستشفى للتأكد من انتظام سير العمل بها وتوافر المستلزمات الطبية والأدوية، واستمع لآراء وشكاوى عدد من المواطنين حول الخدامات المقدمة بالمستشفى، ورصد محافظ الأقصر عدد من السلبيات داخل المستشفى، موجها بسرعة تلافى كل السلبيات وأوجه القصور التى تم رصدها خلال الجولة.
ورافق محافظ الأقصر، خلال الجولة، السكرتير المساعد للمحافظة اللواء الدكتور عماد أبوالعزايم، ومستشار المحافظة للمشروعات المهندس أسعد مصطفى، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
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