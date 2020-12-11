تحصين 86 ألف طائر ضد إنفلونزا الطيور بالشرقية

وأكد وكيل الوزارة لشئون الطب البيطرى بالمحافظة الدكتور بركات محمد على، فى تصيح له، أنه تم تشكيل 176 لجنة بيطرية تضم 528 طبيبا بيطريا ومعاونا فنيا وعاملا وتحصين 86 ألف طائر ضد مرض إنفلونزا الطيور فى عدد من المزارع والمنازل لإكسابهم مناعة ضد هذا المرض خلال شهر نوفمبر الماضى.
وأشار وكيل الوزارة إلى أنه تم التنسيق مع مديريات الأوقاف، الصحة، الزراعة لتوعية المواطنين بأهمية التحصين ضد إنفلونزا الطيور للحفاظ على الثروة الداجنة وزيادة انتاجيتها، مؤكدًا أن الشرقية خالية من فيروس إنفلونزا الطيور، ولم تثبت التحاليل الدورية ظهور أى حالات.
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