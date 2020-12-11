موجز السوشيال ميديا.. أنغام: حد يبلغ أحمد أمين إني بحبه.. وأحمد عيد عبد الملك: أتمنى انسحاب الفاشلين من ملف الكرة في الزمالك

نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:

وجه احمد عيد عبد الملك لاعب نادي الزمالك السابق رساله للجنة الرياضية المؤقته التي تدير نادي الزمالك بإختيار الأنسب في ملف الكرة لتولى المهمه في المرحله الحاليه.

وكتب احمد عيد عبد عبر تويتر "‏بتمني من الاسماء الي فشلت قبل كدة في ادوارها كمسؤليين عن الكورة في نادي الزمالك تنسحب من المشهد من نفسها و اتمني اصحاب القرار يحسو بنبض الجماهير و يجيبو ناس عارفة قدر و قيمة نادي الزمالك الي عنده كوادر كتير محترمة و يتولي الاصلح لادارة المنظومة الكروية في النادي".

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #طارق_الشيخ بعد غناء للنادي الاهلي ولهدف أفشه في شباك نادي الزمالك اثناء استضافته مع الابله فاهيتا.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏آفشة كان غدااار وقاسي غنية طارق الشيخ «القاضية ممــــكن» و" ‏‏طارق الشيخ لا ياجماعه انتم ازاي بتفكرو كدا... المفروض الاعلام يبقا محايد تماما .... ارجو احترام المنافس الاخر "

وجهت الفنانة انغام عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعي تويتر رسالة للفنان احمد امين.

وكتبت انغام عبر تويتر قائلة "‏يا جماعه حد يبلغ ‎#أحمد_أمين إني بحبه جدا وأنه أحد أهم اسباب الضحك في بيتنا ربنا يسعده".

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #ايمن_يونس بعد قيام مجهولون بالتعديل عليه داخل سيارته و إصابته بجروح في أماكن متفرقة بجسده

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏ماحدث مع كابتن ايمن يونس وتكسير السيارة واعتداء ديه مش رياضة حاجة قذرة بصراحة حاجة تحزن" و "‏‎زي ما في ناس عملت مع أيمن يونس ده كده مش رياضه ده كده بلطجه"