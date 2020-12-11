الأكاديمية العربية وجامعة حلوان يحصدان المركز الأول في بطولة البلياردو للجامعات

وعلى مستوى فردي الطالبات فازت بسمه أحمد من جامعة حلوان بالمركز الأول، وحلت ندي محمود من جامعة حلوان ايضا في المركز الثاني.

واستضافت جامعة طنطا فعاليات البطولة على صالات نادي طنطا الرياضي بحضور محمد القماح، رئيس الإتحاد الأفريقي للبلياردو والسنوكر، وسط مشاركة ١١ جامعة هم الأكاديمية العربية والجامعة العربية المفتوحه وجامعة الإسكندرية وجامعة الدلتا وجامعة المستقبل وجامعة المنوفية وجامعة بنها وجامعة حلوان وجامعة طنطا وجامعة مصر الدولية بالاضافة الى وزارة التعليم العالي، بإجمالي ٤٧ طالب وطالبة.

يذكر أن هذه البطولة هى أول بطولة سنوكر لطلاب الجامعات، واقيمت تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الإتحاد الرياضي المصري للجامعات، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ويشرف عليها كل من الدكتور صبحي حسانين نائب رئيس الإتحاد الرياضي للجامعات، والدكتور هشام الجيوشي، السكرتير العام للإتحاد، وبهاء مختار مدير البطولات والمنافسة بالإتحاد الرياضي المصري للجامعات.