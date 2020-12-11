صور.. وزير خارجية جزر القمر يشيد بدور مصر على جميع الأصعدة

جدة - نرمين السيد - التقى محمد جابر أبوالوفا، سفير مصر غير المقيم لدى جمهورية القُمر المتحدة، بوزير الخارجية والتعاون الدولى بجزر القُمر ظهير ذو الكمال، وبحث اللقاء العلاقات الثنائية بين البلديّن الشقيقيّن وسُبل تطويرها فى جميع المجالات، وأوجه الدعم الذى يمكن أن تقدمه مصر لجزر القُمر بما يخدم جهود الدولتيّن الرامية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الروابط الاقتصادية.





وأثنى الطرفان على المستوى المتميز للعلاقات الثنائية والتعاون القائم بينهما، لا سيما على الصعيد الفنى والتقنى. وأشار السفير أبوالوفا، إلى أنه جرى كذلك خلال اللقاء بحث آليات تعزيز التعاون بين البلديّن فى مجالات السياحة والتصنيع الغذائى والطاقة والصحة، وسُبل زيادة حجم التبادل التجارى بينهما وتعزيز الاستثمارات المصرية فى جزر القُمر، لا سيما من خلال مشاركة الشركات المصرية فى تنفيذ مشروعات "خطة جزر القُمر بازغة 2030"، وذلك فى ضوء ما تتمتع به الشركات المصرية من خبرات واسعة وسوابق أعمال ناجحة وسمعة متميزة على الأصعدة العربية والإفريقية والعالمية. ومن جانبه، أعرب وزير الخارجية القُمرى، عن الشكر والتقدير للدعم والمساعدات التى تقدمها مصر لبلاده فى مختلف المجالات، مثمناً كذلك دور مصر البارز على الأصعدة العربية والإفريقية والإسلامية والدولية، مؤكدا رغبة بلاده فى تعزيز جميع أطر التعاون بين الدولتيّن، والاستفادة من الخبرات المصرية المتميزة لدعم الخطط التنموية للحكومة القُمرية.

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