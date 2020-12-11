صور.. أوقاف أسوان تفتتح 4 مساجد

جدة - نرمين السيد - افتتح أحمد شعبان نائب محافظ أسوان، والعميد أيمن رضا السكرتير العام المساعد، اليوم الجمعة، مسجدى العمدة بقرية بنبان التابعة لمركز دراو، ومسجد الخلفاء الراشدين بقرية أبو غلاب التابعة لمركز إدفو، ضمن 4 مساجد تم افتتاحها اليوم.





وأوضح الدكتور محمد عزت وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، إن هذه المساجد تم افتتاحها بناء على توجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف بهدف التوسعة فى إعمار وبناء المساجد ودور العبادة الكبرى لإتاحة الفرصة أمام المواطنين لأداء صلواتهم وشعائرهم بالشكل المطلوب، إذ تم أيضا افتتاح مسجد السلام بإدفو، ومسجد النور بمركز كوم أمبو، و هناك بعض المساجد يساهم فى إنشائها صندوق عمارة المساجد التابع للأوقاف، لافتا إلى دور الدولة فى بناء وإعمار المساجد على مستوى مصر، ووفقًا لخطة وزارة الأوقاف فى إعمار وبناء دور العبادة الكبرى لإتاحة الفرصة أمام المواطنين لأداء صلواتهم وشعائرهم بالشكل المطلوب. وأكد الدكتور محمد عزت التزام المديرية بتكثيف جهود وأعمال التطهير والتعقيم بجميع المساجد بصفة دورية، مع ضرورة الإستمرار فى الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والاشتراطات الوقائية لأنها تساهم بشكل مباشر فى الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا.

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