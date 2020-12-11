المشاط تشهد توقيع تعديل برنامج دعم سياسات قطاع الصحة مع الاتحاد الأوروبى

جدة - نرمين السيد - وتتضمن هذه القيمة دعم الخطة والاستراتيجية الوطنية لوزارة الصحة والسكان، لمكافحة فيروس كورونا المستجد والحد من آثاره الصحية فى مصر، من خلال تعزيز قدرة استجابة النظام الصحى، واتخاذ التدابير الوقائية والكشف عن الحالات لمنع انتقال الفيروس، وإنشاء بنية مؤسسية محددة لتنسيق استراتيجية وخطة الاستجابة الصحية الوطنية ومتابعتها.

ومن المقرر أن يتم صرف المبلغ على شريحتين، شريحة أولى بقيمة 80 مليون يورو، والثانية بقيمة 9 ملايين يورو.

وعقب مراسم التوقيع، هنأت الدكتورة رانيا المشاط، الحضور بتوقيع التعديل الخاص بـ "برنامج دعم سياسات قطاع الصحة"، معربةً عن تقديرها للعلاقات التاريخية الممتدة والشراكة الاقتصادية القوية التى تربط بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبى، ممثلةً فى التعاون فى مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المهمة، على رأسها الصحة، والتعليم، والنقل، والإسكان، ومياه الشرب والصرف الصحى، والرى، والطاقة وذلك من خلال آليات وبرامج التعاون المختلفة.

وقالت "المشاط"، إنه من خلال التنسيق والتواصل المستمر بين الجانبين، وصل إجمالى محفظة التعاون الاقتصادية الحالية إلى 1.35 مليار يورو، لتنفيذ برامج ومشروعات تنموية، تستهدف الارتقاء بجودة حياة المواطن المصرى وتحسين مستوى معيشته، والاستثمار فى البنية الاساسية، وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة.

وتابعت: "بالرغم مما واجهناه جميعاً خلال هذا العام من تحديات اقتصادية واجتماعية نتجت عن جائحة فيروس كورونا المستجد، استطاعت وزارة التعاون الدولى من خلال تفعيل مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لجمهورية مصر العربية تحقيق المزيد من التواصل والشراكات الاقتصادية المهمة".

وأشارت وزيرة التعاون الدولى، إلى أنه فى بداية الأزمة، تم التنسيق مع الاتحاد الأوروبى، ووزارة الخارجية المصرية، ووزارة الصحة والسكان، ووزارة المالية، لتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد من أجل مكافحة الفيروس والحد من آثاره الصحية. وفى هذا الإطار تم الاتفاق على إعادة تخصيص مبلغ بقيمة 89 مليون يورو من برنامج "دعم سياسات قطاع الصحة-المرحلة الثانية"، لدعم الخطة الوطنية لوزارة الصحة والسكان لمكافحة فيروس كورونا المستجد، من خلال تعزيز قدرة استجابة النظام الصحى، واتخاذ التدابير الوقائية والكشف عن الحالات لمنع انتقال الفيروس.

وأكدت أن جهود الحكومة المصرية، استمرت خلال عام 2020، نحو مواصلة العمل التشاركى والتعاون مع مختلف شركاء التنمية الدوليين والإقليميين، لتوفير الاحتياجات التمويلية العاجلة التى استهدفت بالأساس قطاع الصحة، بالإضافة إلى عدد من القطاعات الاقتصادية الهامة، مما ساهم فى توفير تمويلات تنموية، بقيمة 7.3 مليار دولار منذ بداية عام 2020، منها حوالى 2,7 مليار دولار اتفاقيات للقطاع الخاص.

وأوضحت "المشاط"، أنه هذه التمويلات تخدم حقوق واحتياجات المواطن المصرى، من خلال محاربة الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية وتنمية القرى الأكثر احتياجاً، والتغلب على التحديات الاقتصادية، وتطوير البنية الأساسية، والمرافق، ووسائل النقل، فضلاً عن خلق منظومة حديثة ومتطورة للرعاية الصحية والتعليم، والتمكين الاقتصادى للمرأة، وخلق فرص العمل، وتعزيز الأفكار المبتكرة لتكوين أجيال جديدة من المتفوقين والمبدعين، وأصحاب المواهب.

وأضافت "أننا نحرص من خلال التمويلات التنموية، على توفير مزيد من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص، إما من خلال المشاركة فى المشروعات الكبرى – كمترو الأنفاق، ومحطة بنبان للطاقة الشمسية على سبيل المثال، أو توفير خطوط الائتمان للشركات الصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص، فضلاً عن ضمانات القروض والاستثمار، وغيرها من الأدوات المالية مبتكرة أخرى".

وفى السياق ذاته، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن وزارة التعاون الدولى فى مصر تحرص على خلق شراكة اقتصادية قوية مع كافة شركاء التنمية الثنائيين ومتعددى الأطراف من خلال تعزيز مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية المبنية على ثلاثة محاور رئيسية، أولها منصة التعاون التنسيقى المشترك مع شركاء التنمية متعددى الأطراف، لضمان تحقيق التكامل بين برامج التعاون الاقتصادى والمساعدات الإنمائية الرسمية، اتساقا مع الاحتياجات التنموية للجهات المصرية، وقد حرص الاتحاد الأوروبى على المشاركة فى عدد من تلك المنصات خاصة فى قطاعات الصحة، والنقل، والتمكين الاقتصادى للمرأة.

وقالت إن ثانى هذه المحاور سرد المشاركات الدولية لتسليط الضوء على قصص النجاح المحققة فى إطار التعاون الاقتصادى، ودفع الرؤية المشتركة إلى الأمام، مع وضع الاستثمار فى المواطن المصرى كأولوية أولى إدراكا بأن رأس المال البشرى هو محور عملية التنمية الشاملة فى البلاد.

وأوضحت "المشاط" أن ثالث هذه المحاور، هو مطابقة التمويل التنموى مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة لضمان التقدم نحو تحقيق الرؤية الوطنية 2030 وتحقيق النفع للمواطنين.

من جانبه، قال سفير الاتحاد الأوروبى لدى مصر، كريستيان برجر: "بالنظر إلى مستوى هذا الوباء الذى يتكشف من خلال عدة موجات، أعتقد أنه يمكننا كسب المعركة من خلال التعاون الوثيق بين الاتحاد الأوروبى ومصر. سيساعد التمويل البالغ 89 مليون يورو والذى نوقعه اليوم على تعزيز قدرات النظام الصحى لمواجهة الوباء والاستجابة له. ويعد ذلك نتاجًا للتعاون الوثيق مع وزارة التعاون الدولى وكذلك وزارة الصحة والسكان حول أفضل السبل للمضى قدما".

وأضاف: "يمكننا من خلال توقيع اليوم إيضاح كيفية عمل الشراكة بين الاتحاد الأوروبى ومصر لصالح المصريين. فى كلمة واحدة: التضامن والتعاون الوثيق، خاصة فى وقت التحديات الصعبة".

ويبلغ إجمالى محفظة التعاون الحالية مع الاتحاد الأوروبى، حوالى 1,35 مليار يورو منح فقط، فى العديد من القطاعات الاقتصادية منها الصحة، والتعليم، والتمكين الاقتصادى للمرأة، ومياه الشرب والصرف الصحى، والنقل، والزراعة، والرى، والطاقة.

وتستفيد مصر من برامج تنموية أخرى ممولة من الإتحاد الأوروبى فى إطار التعاون الإقليمى، كبرنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط "Cross Border Cooperation"، والصندوق الائتمانى للاتحاد الأوروبى من أجل أفريقيا "EUTF"، حيث يتم من خلالهما تمويل مشروعات إقليمية وأورومتوسطية فى مختلف المجالات مع دول الجوار وفى منطقة حوض البحر المتوسط.