شباب بيغير الصورة.. القومي للمرأة يعلن نتائج مسابقة مشروعات تخرج طلاب إعلام

نظمت لجنة الاعلام بالمجلس القومي للمرأة ندوة عبر تقنية الفيديو كونفرانس بعنوان " شباب بيغير الصورة" لإعلان نتائج المسابقة التي أطلقتها لجنة الاعلام بالمجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتوره سوزان القليني عضوة المجلس ومقررة لجنة الاعلام.

وتضمنت المسابقة مجال مشروعات التخرج الطلابية المقدمة من كليات الاعلام المختلفة، وجوائز ورسائل الماجستير او الدكتوراه التي تناولت حلول لقضايا المرأة في المجتمع لتشجيعهم على مسيرة علمية فاعلة لدعم النساء و مساندتهن لأداء ادوارهن في كافة مجالات الحياة ، وكذلك لتشجعيع مبادرات شباب حي الاسمرات لاستعراض تجربتهم حول تنفيذ مشروع مدن آمنة للفتيات وبرامج تدريبية وانشطة توعية باستخدام السوشيال ميديا وذلك بحضور اعضاء لجنة الاعلام بالمجلس ومقررات واعضاء فروع المجلس وشباب حي الأسمرات وممثلي هيئة بلان انترناشيونال ايجيبت والشباب الفائزين في المسابقة .وقبل اعلان نتائج الجوائز.

ودعت الدكتورة سوزان القليني مقررات فروع المجلس القومي للمرأة إلى حث الشباب والشابات على إنتاج أفلام وثائقية تتبنى قضايا تمكين المرأة والحد من العنف وكافة صور التمييز ضدالمرأة من خلال تواصلهن مع الجامعات الإقليمية فى محافظاتهن ، مثمنة دور الأعمال الفنية كقوة ناعمة مهمة ومؤثرة فى تغيير بعض المشكلات والسلوكيات والتوعية بقضيايا المرأة.

أدارت الندوة الدكتورة نادية النشار عضوة لجنة الإعلام والتي إستعرضت تقرير عن حملة الـ ١٦ يوم وسبب إختيار الأمم المتحدة ليوم ٢٥ نوفمبر ليكون يوم الإحتفال بمناهضة العنف ضد المرأة بالإضافة الى تقديم الفائزين والتي جاءت كالتالي فى مجال مبادرات شباب حي الاسمرات لاستعراض تجربتهم حول تنفيذ مشروع مدن آمنة للفتيات وبرامج تدريبية وانشطة توعية وإستخدام السوشيال ميديا فازت تجربة "فوتبول فري" والتي تهدف الى دعم المساواة بين الجنسين وتجربة فيلم "خلاويص" وهو فيلم وثائقي قصير يعالج قضية زواج القاصرات.

وفى مجال البحوث العلمية التي تناولت قضابا المرأة في المجتمع فازت الدكتورة ولاء يحيى عن بحث "بعنوان دور مواقع التواصل الإجتماعي فيس بوك فى توعية المرأة المصرية تجاه العنف الأسري كما فازت الدكتورة نورهان مجدي عن رسالة بعنوان "صورة المرأة فى الدراما الأجنبية المدبلجة بالعربية وإنعكاسها على صورة الذات لدى المرأة المصرية".

وفى مجال مشروعات التخرج الطلابية المقدمة من كليات الاعلام المختلفة فاز فيلم "فيكي منها" من إنتاج طلاب قسم علوم الإتصال والاعلام كلية الآداب جامعة عين شمس والذي يناقش ثلاث شخصيات نسائية واجهن مشاكل حياتية تغلبن عليها وأصبحن قدوة ، كما فاز فيلم "الحباسة" من إنتاج طلاب الجامعة الأمريكية والذي يناقش قصة سيدات يمارسن مهنة صعبة وهي صيد الأسماك يدويا بمحافظة كفر الشيخ .

وفي ختام الندوة شاركت أعضاء لجنة الإعلام و مقررات الفروع من محافظات مصر في نقاش ثري عرضن التجارب والمبادرات والأعمال الفنية فى فروع المجلس فى المحافظات كما عرضن بعض الحرف النسائية المنتشرة في المحافظات متمنين تناولها فى أعمال فنية قادمة ..هذا وبنهاية الندوة اختتمت فعاليات لجنة الاعلام علي مدي ١٦ يوم والتي شهدت نجاح كبير وإقبال غير مسبوق من فروع المجلس القومي للمرأة من كافة المحافظات وكذلك حضور كبير من المهتمين بقضايا المرأة.