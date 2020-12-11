جدة - نرمين السيد - أهدت إحدى الشركات العاملة فى مجال منتجات الإطفاء، اليوم الجمعة، 10 صناديق بلاستيكية متحركة، لمحافظة كفر الشيخ، لجمع ودعم منظومة النظافة، وذلك بمناسبة احتفالات العاصمة بعيدها القومى.





جاء ذلك بحضور جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب المحافظ، واللواء ياسر حفناوى، السكرتير المساعد للمحافظة، وشعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وثمن المحافظ دور المجتمع المدنى والمشاركة المجتمعية فى جميع المجالات خصوصا فى مجال النظافة. ووجه المحافظ بتركيز عمل هذه الصناديق فى عدد من شوارع العاصمة، لحين تعميم التجربة، لتعمل على جمع المخلفات من على الأرصفة والشوارع، وكذلك مخلفات الحدائق العامة والمتنزهات لضمان النظافة المستمرة لهذه المواقع، مطالباً بضرورة توفير قطع الغيار والصيانة الدورية مع تدريب العمال القائمين لرفع درجة الوعى فى تشغيلها والحفاظ عليها من سوء الاستخدام. وأكد نور الدين أن استمرار الجهود المبذولة للارتقاء بمنظومة النظافة بمدن ومراكز المحافظة التى قد حققت تقدماً واضحاً فى تطوير منظومة النظافة من خلال تزويد جميع المراكز باحتياجاتها من المعدات والآلات والسيارات، التى تساعد على رفع كفاءة المنظومة والارتقاء بمستوى النظافة، بالإضافة إلى تطبيق منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة للعمل على الاستفادة القصوى من الموارد واستثمارها اقتصاديا من خلال إعادة تدوير المخلفات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور .. 10 صناديق متحركة لجمع القمامة بشوارع كفر الشيخ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.