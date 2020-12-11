زلزال يشعر به سكان القاهرة.. ورواد مواقع التواصل: يارب سلم

جدة - نرمين السيد - وقال الدكتور كمال نجار: "هو فعلا كان فيه زلزال من شوية؟؟ حد حس بيه"، فى حين قال إسلام حمدى: "زلزال قوى استمر لـ5 ثوانى".

وكتب عبدالخالق عطيفى: "زلزال بسيط الآن فى أكتوبر يارب سلم"، وعلقت شيماء أبوزيد: "زلزال يا جماعة حسينا بيه كلنا، يارب سلم".

فى حين لم يصدر بيان رسمى عن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، حتى الآن.