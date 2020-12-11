تقرير الأرصاد.. أماكن سقوط الأمطار خلال الفترة من 11 إلى 17 ديسمبر

جدة - نرمين السيد - عرضت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، تقريرا يستعرض الظواهر الجوية وأماكن سقوط الأمطار المتوقعة خلال الفترة من الجمعة 11 ديسمبر حتى الخميس 17 ديسمبر 2020.





ويتناول التقرير التالى الظواهر الجوية وأماكن سقوط الأمطار المتوقعة: ودعت الهيئة الى اتخاذ جميع الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار.

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