الأوقاف : الأعلى للشؤون الإسلامية يستعيد ريادته فى النشر والتثقيف الدينى

جدة - نرمين السيد - وأضافت الوزارة فى بيانها، اليوم الجمعة، أنه على الرغم من التخفيضات الهائلة، التى يقدمها المجلس على إصداراته فى سبيل الوفاء بمهمته فى مجال نشر الفكر الإسلامى الصحيح ومواجهة الفكر المتطرف، بلغ إجمالى مبيعات المجلس من إصداراته هذا العام 2020 ما يزيد على مليون وستمائة ألف جنيه، إضافة إلى مئات الإصدارات التى أهداها المجلس لبعض الجهات المعنية بالثقافة الإسلامية فى الداخل والخارج.

وبلغت إصداراته الجديدة خلال "عام 2020" 15 مؤلفًا جديدًا، و26 مترجمًا إلى اللغات الأجنبية المختلفة.