- 1/3
- 2/3
- 3/3
جدة - نرمين السيد - وأضافت الوزارة فى بيانها، اليوم الجمعة، أنه على الرغم من التخفيضات الهائلة، التى يقدمها المجلس على إصداراته فى سبيل الوفاء بمهمته فى مجال نشر الفكر الإسلامى الصحيح ومواجهة الفكر المتطرف، بلغ إجمالى مبيعات المجلس من إصداراته هذا العام 2020 ما يزيد على مليون وستمائة ألف جنيه، إضافة إلى مئات الإصدارات التى أهداها المجلس لبعض الجهات المعنية بالثقافة الإسلامية فى الداخل والخارج.
وبلغت إصداراته الجديدة خلال "عام 2020" 15 مؤلفًا جديدًا، و26 مترجمًا إلى اللغات الأجنبية المختلفة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأوقاف : الأعلى للشؤون الإسلامية يستعيد ريادته فى النشر والتثقيف الدينى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.