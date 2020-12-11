أمطار ورياح مثيرة للرمال والأتربة.. الأرصاد تعلن عن توقعات طقس السبت

جدة - نرمين السيد - تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدا السبت، طقس دافئ على القاهرة والوجه البحرى، مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، وذلك خلال ساعات النهار.





أما ليلا فيسود طقس بارد على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد. كما توقعت، بحسب بيان نشرته الهيئة عبر موقع "فيسبوك" سقوط أمطار خفيفة "20% تقريبا" على بعض المناطق من الوجه البحرى والقاهرة وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة "30% تقريبًا" على بعض السواحل الغربية، ونشاط للرياح مثير للرمال والأتربة على بعض المناطق من مطروح والسلوم وسيوة وسيدى برانى. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا: ويتأثر شمال البلاد بامتداد منخفض جوى، ويتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض جوى.

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