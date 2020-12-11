التموين : حملات رقابية مكثفة على الأسواق فى الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - شنت الإدارات الفرعية المختلفة التابعة لمديرية التموين والتجارة الداخلية، بمحافظة الإسكندرية، اليوم الجمعة، حملات رقابية مكثفة على الأسواق بمختلف أنحاء المحافظة، بناء على تعليمات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية.





وأسفرت الحملات الرقابية عن تحرير محاضر، شملت إنتاج خبز ناقص الوزن وعدم حمل شهادات صحية، وعدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، وبيع سجائر بأكثر من سعرها الحقيقى، ومحطة تموين سيارات مخالفة، ومخابز سياحية تعمل بدون ترخيص، وجرى أخذ 4 عينات دقيق من 4 مطاحن مختلفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة. وتقوم مديرية التموين بتشديد الرقابة على المخابز والأنشطة التموينية المختلفة، للحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين، وحرصا على المال العام وضبط الأسواق.

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