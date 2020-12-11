الحكومة تنفى تغيير نظام امتحانات الشهادة الإعدادية هذا العام

نفت الحكومة ما تردد من أنباء بشأن تغيير نظام امتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام وتقييم الطلاب بنظام الأبحاث. وكانت الحكومة قد نفت أمس ما تردد من أنباء حول تراجع أعداد السفن المارة بقناة السويس بنسبة 50% تزامناً مع الموجة الثانية من فيروس كورونا.

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