إصابة صالح جمعة بكورونا وسلبية باقى لاعبى سيراميكا قبل مواجهة الإنتاج

تلقت إدارة نادى سيراميكا إخطاراً رسمياً من اللجنة الطبية بالاتحاد المصرى لكرة القدم، يفيد بسلبية عينة كل لاعبى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى، ما عدا صالح جمعة الذى أثبت التحليل إصابته بفيروس كورونا.

وعلى الفور قرر هيثم شعبان المدير الفني للفريق استبعاد صالح جمعة من معسكر الفريق الذي يستعد لمواجهة الإنتاج الحربي، فى السابعة والنصف مساء اليوم الجمعة، على ملعب الأهلي we السلام، ضمن مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.

وبالتالي تكون قائمة الفريق 20 لاعبا هم:

حراسة المرمى : محمود شكري - عامر عامر ، خط الدفاع : طارق سامي - وليد عبد المنعم - خالد صبحي - محمود صقر - رجب بكار - محمد جمال - أحمد محسن ، خط الوسط: عاشور الأدهم - محمد توني - محمود نبيل - عبد الرحمن بودي - محمد إبراهيم - شريف دابو - محمد مسعد - مصطفي ميسي.

خط الهجوم : شادي حسين - أحمد غنيم - ماكسويل.