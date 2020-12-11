الصحة تعلن تطعيم الفئات الأولى بلقاح كورونا مجانا خلال ساعات

قالت وزارة الصحة والسكان إن لقاح كورونا الصينى الذى دخل إلى مصر بالأمس ستحصل علية الفئات الأولى بالتطعيم مجانا خلال ساعات .
يذكر أن أولى شحنات لقاح فيروس كورونا من إنتاج شركة "سينوفارم" الصينية، دخلت مطار القاهرة الدولى، قادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأوضحت الوزارة، أن هذا اللقاح أثبت فاعلية بنسبة 86٪ فى الوقاية من فيروس كورونا المستجد، و99٪ فى إنتاج الأجسام المضادة للفيروس، و100٪ فى الوقاية من الوصول للحالات المتوسطة والشديدة.
وقالت أن الأولوية فى توزيع اللقاح ستكون للعاملين بالقطاع الصحى مع إعطاء الأولوية للعاملين بمستشفيات العزل والصدر والحميات ومرضى الأورام والفشل الكلوى، لافتًا إلى أنه يتم تناول اللقاح فى عضلة الكتف على جرعتين يفصل بينهما 21 يومًا.
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