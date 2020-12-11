مركز معلومات الوزراء : 5,5مليارات جنيه حجم الإنفاق على بحوث القطاع الزراعى

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نشر مركز معلومات مجلس الوزراء انفوجراف ، أوضح خلاله أن حجم الإنفاق على البحوث والتطوير في القطاع الزراعي ، خلال العامين الماضيين وصل لـ 5,5مليارات جنيه؛ حيث عكفت الحكومة على توفير متطلبات الأمن الغذائي من خلال زيادة المساحة المحصولية.
ويأتي ضمن متطلبات الأمن الغذائي: تحسين إنتاجية الأراضي الزراعية، وكذلك الاهتمام بالبحوث والتطوير في القطاع الزراعي، ورفع كفاءة شبكة الري والصرف وأعمال البنية التحتية لتطوير الري الحقلي، وإجراء مسح شامل ودقيق للثروة الحيوانية في مصر وعمل قاعدة بيانات موثقة، بالإضافة إلى تحديد الحاجات المطلوبة من اللقاحات والأمصال.
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