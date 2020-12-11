الرئيس السيسي يستجيب لمناشدات ممثلي المجتمع المدني ويوجه بتوفير وحدة سكنية لشابة سيناوية من ذوي القدرات الخاصة

فى استجابة سريعة من الرئيس عبد الفتاح السيسى لمناشدات ممثلي المجتمع المدني بتوفير وحدة سكنية للشابة السيناوية سيدة ميزار عبدالله مقيمة بمدينة العريش بشمال سيناء وهى ذوى القدرات الخاصة وتعانى من إعاقة بصرية، وجه الرئيس بتوفير وحدة سكنية للشابة. وأجرت وزارة التضامن الاجتماعي بحثا اجتماعيا لدراسة الحالة وثبت استحقاقها الحصول على الوحدة السكنية.

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