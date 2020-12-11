المهندسين تبدأ تطبيق المنظومة الطبية الذكية وكيفية الاستفادة منها.. تفاصيل

قال المهندس أحمد حشيش آمين الصندوق المساعد والمقرر الاعلامي للنقابة ان نقابة المهندسين سوف تبدأ السبت ١٢ ديسمبر اول يوم عمل بمشروع الرعاية الصحية المهن واسرهم لافتا نقابة المهندسين المصرية تعلن عن الخطوات التفصيلية للاستفادة من المنظومة الطبية الذكية وكيفية الاشتراك بها للمهندسين وأسرهم وذلك لعام 2021 وعن كيفية التعامل مع الكارت الذكي

•يقوم المهندس بالدخول على (جوجل بلاي) google play من خلال الموبايل نظام "الأندرويد" والبحث عن (ESE-NEKABTY) والبحث باللغة العربية عن (نقابة المهندسين المصرية- نقابتي)

•يقوم المهندس بتنزيل التطبيق وتثبيته وتشغيله

•يظهر التطبيق برسالة ترحيبية (مرحبًا بكم في تطبيق نقابة المهندسين المصرية- نقابتي)

•يقوم المهندس بإدخال رقم الموبايل للتسجيل والضغط على إرسال

* ثانيًا: نظام الآيفون والأجهزة الغير داعمة لجوجل ومن لم يستخدم الموبايل الذكي

• لحين إضافة نسخة (IOS) قريبًا يمكن لمستخدمي أجهزة آيفون أو نظام لا يدعم جوجل أو لم يستخدم الموبايل الذكي ويريد استخدام الحاسب الشخص يمكنه الدخول على الموقع الإلكتروني

(ESE-NEKABTY.com) والتعامل مع التطبيق

* ثالثًا: كيفية الاشتراك في المنظومة الطبية الذكية:

- اشتراك المهندس لأول مرة:

- القيام بفتح التطبيق وإدخال رقم الموبايل للتسجيل والضغط على (إرسال) لتظهر له شاشة التطبيق الرئيسية بكامل خدماتها.

- ولبدء الاشتراك، على المهندس أن يختار اشتراك الرعاية الصحية ثم يقوم بإدخال رقم العضوية ومن ثم ستظهر له بياناته وطرق التوصيل والاستلام.

- وفي حالة إذا لم يكن قد سبق للمهندس الاشتراك من قبل بخدمة الرعاية الصحية، فعليه تأكيد رغبته في الاشتراك بالموافقة، ويتبع ذلك ظهور مبلغ الاشتراك واختيار إحدى طرق السداد والتي تتمثل في بطاقات بنكية "فيزا- ماستر كارد" ويتم إدخال بيانات البطاقة البنكية وتأكيد الدفع، أو اختيار إحدى قنوات الدفع المتمثلة في (أمان، مصاري، سداد، ممكن، تمام، Bee، أو البريد المصري) ثم اختيار "الدفع" ومن ثم ظهور تنبيه بكود الدفع الذي سيتم استخدامه داخل قنوات الدفع المتاحة لدى أي نقاط بيع في أقرب مكان للمهندس.

وعند انتهاء المهندس من الاشتراك ستصله البطاقات والكوبونات كاملة إلى العنوان المحدد من قبل المهندس خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الاشتراك.

رابعًا: كيفية استخدام الدليل الطبي المميكن للوصول للجهات العلاجية

•يختار المهندس اختيار الدليل الطبي، ثم يختار مكان مقدم الخدمة المناسب له من خلال المحافظة والمنطقة والتنقل بين أنواع الخدمات الطبية والجهة العلاجية المطلوبة.

•تظهر الجهة وعنوانها ورقم الهاتف بخاصية الاتصال المباشر وموقع الجهة على الخريطة لسهولة الوصول عبر جوجل ماب ويمكن للمهندس اختيار الجهات المفضلة له لتحفظ بالمفضلة كي تظهر على حسابه مستقبلًا

•للاطلاع على قواعد وشروط المشروع يختار المهندس رابط (قواعد المشروع)

خامسًا: كيفية الحصول على الموافقات الطبية من النقابة (أون لاين)

•يختار المهندس (الموافقات الطبية) من الشاشة الرئيسية لمشروع الرعاية الصحية

•يقوم المهندس بتسجيل الدخول بواسطة رقم الموبايل المدخل سلفًا ثم إدخال رقم العضوية ويختار (إرسال)

•تظهر بيانات المهندس فيدخل رقم البطاقة العلاجية ويختار المحافظة والمنطقة ثم التالي لاستكمال الحصول على الموافقة الطبية

•تظهر بيانات مقدم الخدمة ثم يختار التالي ليتم إضافة صور المرفقات واختيار إرسال

•تظهر رسالة شكر وتأكيد استلام الطلب بنجاح ويتم حفظ الرسائل في الإشعارات

سادسًا: التواصل مع خدمة العملاء (الكول سنتر) للاستفسارات والمقترحات والشكاوى

•يمكن للمهندس الاتصال بخدمة العملاء (كول سنتر 0235317300) للاستفسار عن كل ما يخص مشروع الرعاية الصحية على مدار اليوم

•يمكن للمهندس تسجيل مقترح أو شكوى وسيتم الرد عليها خلال 4 ساعات عمل

* وفيما يخص الإضافة أو الحذف أو تعديل تابعين:

- على المهندس القيام باختيار (تعديل أو حذف أو إضافة تابعين) ثم يكمل التعديل المطلوب بواسطة إدخال بيانات التابعين المطلوبة مع إضافة الصور الشخصية ورفع المرفقات المطلوبة ثم حفظ بيانات التابعين ثم اختيار إرسال، عند هذه المرحلة سيذهب الطلب للمراجعة من قبل إدارة الرعاية الصحية بالنقابة، وعند الموافقة سيتمكن المهندس من استكمال طلب الدفع.

- يختار المهندس متابعة لتظهر شاشة توضح المبلغ واختيار إحدى طرق السداد المشار إليها سابقًا "بطاقات بنكية أو قنوات دفع" ثم يختار (الدفع) وسيظهر تنبيه بظهور كود الدفع الذي سيتم استخدامه داخل قنوات الدفع المتاحة عند أي نقاط بيع في أقرب مكان للمهندس.

* تجديد اشتراك المهندس المشترك في السنة السابقة بدون إضافة أو حذف أو تعديل:

- يقوم المهندس بفتح التطبيق وإدخال رقم الموبايل لتظهر شاشة التطبيق الرئيسية.

- لبدء الاشتراك يختار المهندس اشتراك الرعاية الصحية ومن ثم ستظهر بيانات المهندس وطرق التوصيل والاستلام.

- ثم كتابة رقم الهاتف المراد متابعة الطلب من خلاله واختيار أنسب طريقة له لتوصيل البطاقات والكوبونات على العنوان المختار، ومن ثم اختيار إحدى طرق السداد المشار إليها سلفًا حتى تصله البطاقات والكوبونات خلال خمسة عشر يوما من الاشتراك.