وفاة والدة محمد البرادعي| تفاصيل

أعلن علي البرادعي، عن وفاة والدته، السيدة عايدة علي حيدر حجازي، والدة الدكتور محمد البرادعي، الأمين العام الأسبق لوكالة الطاقة الذرية، حسبما أعلنت الأسرة منذ قليل. وكتب علي البرادعي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفى الله صباح اليوم والدتي عايدة علي حيدر حجازي، والصلاة عليها بعد صلاة العصر في مسجد السيدة النفيسة.. إن المتقين في جناة ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر". ومن المقرر أن تتم إجراءات الصلاة والدفن بعد صلاة العصر، في مسجد السيدة نفيسة، ويقتصر الحضور على الأسرة والأشخاص المقربين؛ تنفيذًا للإجراءات الوقائية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.



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