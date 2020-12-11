نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عضو بالشيوخ: مصر حققت إنجازات كبرى في ملف حقوق الإنسان والحريات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد المهندس أحمد قطب عضو مجلس الشيوخ، أن مصر أحرزت خلال الفترة الماضية تقدما كبيرا في مختلف الأتجاهات فيما يخص ملف حقوق الإنسان، بما يحفظ للمواطنين كرامتهم وحريتهم، وهو ما ظهر جليا عقب اعتماد المجلس الدولي لحقوق الإنسان التقرير المصري، والذي كان محل اشادت الدول الأعضاء بالجهود المصرية.

وقال المهندس أحمد قطب، في بيان له، إن الدولة عملت على قدم وساق حتى نجحت في أن تحرز تقدمًا ملحوظا في جميع الحقوق على صعيد المجالات الثقافية والمدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، وكذلك حماية حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة الذين يشكلون ما يقرب من 10،64% من إجمالي عدد السكان وفق التعداد السكاني لعام 2017، حيث أستطاعت الدولة أن توفر فرص عمل لائقه لهم، هذا بجانب إنشاء "المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة" لتعزيز وتنمية وحماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وإصدار القانون رقم 200 لسنة 2020 بشأن إنشاء "صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة" برئاسة رئيس مجلس الوزراء.

وتابع، كما عملت الدولة علي تنفيذ "الخطة الوطنية للأشخاص ذوى الإعاقة"، وتأهيل قاعات مجلس النواب والمبانى الحكومية للتعامل مع ذوى الإعاقة، واستخدام طريقة برايل للتيسير على ذوى الإعاقة البصرية فى إبداء آرائهم فى التعديلات الدستورية لعام 2019، وكذلك تنفيذ مبادرة "دمج.. تمكين.. مشاركة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى العام 2016 لدعم وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن مصر نجحت أيضا في تقدم ملحوظ في ملفات تأهيل وتمكين الشباب، وحماية حقوق اللاجئين، ومكافحة الفساد والهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، ومكافحة الإرهاب، الأمر الذي جعل أكبر المؤسسات الدولية أن تشيد بالجهود الكبيرة والفعالية التي بذلتها مصر في هذه الملفات والتي كان لها المردود الإيجابي ليس فقط علي الدولة المصرية بل علي العالم أجمع خاصة فيما يتعلق بملفي الهجرة الغير شرعية حيث لم يتم تسجيل خروج حالة هجرة واحده غير شرعية من مصر الي أوروبا منذ ما يقرب من عامين، وكذلك ملف محاربة الإرهاب الذي عاني منه الجميع.

ولفت قطب أن مصر حققت نجاحا كبيرا أيضا فيما يخص ملف المرأة، حيث أنتهجت الدولة طريقة التأهيل والتمكين، التي ساعدت علي تمثيلها بشكل أكبر في الحياة السياسية والنيابية ودفعها لتولي المناصب القيادية بالدولة والتي كان يمنع عليها أن تتقلدها سابقا، مؤكدا أن الفضل في ذلك يرجع للسياسة التي أنتهجها الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي أولي هذا الملف إهتماما كبيرا حتي أصبح وضع مصر حاليا أفضل مما كانت عليه في السابق.