ندد ممدوح عباس رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الأسبق، بالاعتداء على الكابتن أيمن يونس، رئيس لجنة الكرة بنادي بالزمالك، التي تعرض لها عقب صلاة الجمعة ، اليوم، مؤكدا على أهمية الدور الذي يؤديه أيمن يونس في القلعة البيضاء خلال إدارة المرحلة الصعبة الحالية للعبور بنادي الزمالك من الأزمات التى خلفها مجلس مرتضى منصور.
وأكد ممدوح عباس، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الأسبق، ثقته في الأجهزة الأمنية، وقدرتها على القاء القبض على مرتكبي واقعة الاعتداء على أيمن يونس، كما كلف مستشاره القانوني بمساندة ايمن يونس في تقديم أى دعاوى أو بلاغات تتعلق بواقعة الاعتداء عليه.
وكان مجهولين قد تعرضوا، لنجم نادى الزمالك، أيمن يونس، والرئيس التنفيذى للجنة الكرة بالنادى، بالاعتداء بعد خروجه من صلاة الجمعة بمنطقة السادس من أكتوبر.
هذا وكانت اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة الزمالك، قد تعرضت لهجوم كبير من الرئيس المعزول لنادى الزمالك مرضى منصور، الذى وصفهم بـ"الفشلة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ممدوح عباس يندد بالاعتداء على أيمن يونس ويؤكد: نثق فى قدرة رجال الأمن على المعتدين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.