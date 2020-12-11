ممدوح عباس يندد بالاعتداء على أيمن يونس ويؤكد: نثق فى قدرة رجال الأمن على المعتدين



ندد ممدوح عباس رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الأسبق، بالاعتداء على الكابتن أيمن يونس، رئيس لجنة الكرة بنادي بالزمالك، التي تعرض لها عقب صلاة الجمعة ، اليوم، مؤكدا على أهمية الدور الذي يؤديه أيمن يونس في القلعة البيضاء خلال إدارة المرحلة الصعبة الحالية للعبور بنادي الزمالك من الأزمات التى خلفها مجلس مرتضى منصور.

وأكد ممدوح عباس، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الأسبق، ثقته في الأجهزة الأمنية، وقدرتها على القاء القبض على مرتكبي واقعة الاعتداء على أيمن يونس، كما كلف مستشاره القانوني بمساندة ايمن يونس في تقديم أى دعاوى أو بلاغات تتعلق بواقعة الاعتداء عليه.