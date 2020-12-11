مصادر لـ تحيا مصر :رئيسا النواب والشيوخ يحضران جلسة البرلمان العربى.. غدا

قالت مصادر لموقع تحيا مصر، أن كلا من الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، سيحضران الجلسة العامة الثانية للبرلمان العربي، غدا السبت، خلال الفصل التشريعى الجديد.

يأتي ذلك بناءًا على دعوة عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي الجديد، بعد أن ألتقى كلًا من رئيس النواب ورئيس الشيوخ، خلال الفترة الماضية.

وشهد أكتوب الماضي جلسة إجراءات انتخاب هيئة مكتب جديدة للبرلمان العربي، بمقر جامعة الدول العربية حيث شارك فيها نواب 22 دولة عربية ومنهم: مصر، والسعودية، والبحرين، والإمارات واليمن، والكويت، والعراق، وسوريا، وفلسطين، والأردن، وجيبوتى، والسودان، وليبيا، وتونس، والجزائر والمغرب، والصومال، ومورتيانيا، وجزر القمر، ولبنان ، وسلطنة عمان.

وفاز النائب علاء عاب، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان المصرى، ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، بمنصب النائب الأول للبرلمان العربى، كما فاز الدكتور عادل العسومي من البحرين برئاسة البرلمان العربي.

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