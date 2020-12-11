مسيرة النجاح لمتحدى الإعاقة على مائدة صالون "المرأة الأفريقية"

أقامت مؤسسة المرأة المصرية والأفريقية للتنمية والخدمات، برئاسة الدكتورة نجوى إبراهيم، صالونها الشهرى بعنوان "تحدي وإبداع" احتفالا باليوم العالمي للإعاقة، نظمته اللجنة الثقافية بالمؤسسة برئاسة اللواء هشام فرج، أمس الخميس بمقر المؤسسة بالمعادى .

تحدث فى الصالون الدكتورة فينوس فؤاد، المستشار الثقافي للمؤسسة، والدكتورة هناء زيدان أستاذ علم النفس ورئيس وحدة العلاج بالفن بكلية التربية الفنية بجامعة حلوان، والدكتور أسامة فاروق مصطفى وكيل كلية التربية بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والدكتورة شادية كمال الدين رئيس مؤسسة "ممكن" لذوي الإعاقة، والإعلامي الدكتور عبد الباسط عزب رئيس المركز الإعلامي العربي المتخصص لذوي الإعاقة، بحضور الدكتور أحمد شريف كبير المذيعيين بإذاعة صوت العرب .

ناقش الصالون طرق دمج متحدي الإعاقة في المجتمع، وكيفية تدريبهم على المهارات الحياتية لقضاء احتياجاتهم اليومية، خاصة في غياب الأهل، للوصول الى حالة التعايش بين المعاق ومجتمعه حتى يكون عضوا فعال فى المجتمع وليس عبئا عليه، إلى جانب استعراض كيفية زرع الثقة والطمأنينة في نفسه والمحيطين به .

وتطرق الصالون إلى أهمية تأهيل المعلم للتعامل المباشر مع المعاق للوصول به إلى حالة الدمج في مجتمعه، وألقى الصالون الضوء على دور المؤسسات الأهلية في خلق حالة من التوأمة والدمج بين أسر المعاقين والمجتمع، وبين المعاق ومجتمعه، لنشر روح المحبة والسلام المجتمعي .

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