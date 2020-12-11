نشاط مكثف لتشريعية ودستورية النواب لمناقشة ٤ اتفاقيات دولية

حالة من تكثيف النشاط تطغى على نواب لجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب بداية من الأسبوع المقبل، وذلك رغم غياب الجلسات العامة عن الانعقاد ة.

تعقد لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب اجتماعا، يوم الأحد المقبل، برئاسة النائب إيهاب الطماوى، لمناقشة 4 اتفاقيات دولية، حيث تبحث اللجنة مدى توافق تلك الاتفاقيات مع الدستور والقانون، وتشمل الاتفاقيات الأتى:

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 642 لسنة 2020 بشان الموافقة على اتفاقية تسهيل قرض لاجل بين الهيئة القومية للانفاق بصفتها المقترض وجى بى مورجان يوروب ليمتد بصفته المنظم الرئيسى المفوض للاولى ومؤسسات مالية اخرى محددة بصفتهم المفوضون الأصليون بمبلغ 20و 553و 630 و 885و1 يورو الموقعة بتاريخ 13/8/2020.

2- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 643 لسنة 2020 بشان الموافقة على اتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشان الحوكمة الاقتصادية الشاملة الموقعة فى القاهرة 30/9/2019.

3- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 643 لسنة 2020 بشان الموافقة على ميثاق منتدى غاز شرق المتوسط الموقع فى القاهرة بتاريخ 22/9/2020.

4- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 660 لسنة 2020 بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظى صندوق التنمية الأفريقى رقم 1/2020 المعتمد بتاريخ 14/5/2020 بشأن التجديد الخامس عشر لموارد الصندوق وعلى أداة اكتتاب جمهورية مصر العربية فى هذا التجديد بمبلغ 2 مليون دولار أمريكى.