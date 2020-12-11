رامي وحيد: عمر وسلمى مرحلة كبيرة في حياتي.. فيديو

أعرب الفنان رامي سمير وحيد، عن فخره أنه ابنا للفنان الراحل سمير وحيد، موضحا أنه شعر برهبة وخوف في أول ظهور له أمام الكاميرا.

وأضاف رامي وحيد خلال حواره مع الفنانة سلوى محمد علي والإعلامية سالي حماد مقدمتي برنامج «3 ستات» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الجمعة، أن فيلم عمر وسلمى يعد نقلة ومرحلة كبيرة في حياته بعدما حقق نجاحا كبيرا.

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