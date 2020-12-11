هيئة الأرصاد الجوية تستعرض أماكن سقوط الأمطار فى المحافظات

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، من خلال حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، تقريرا يستعرض الظواهر الجوية وأماكن سقوط الأمطار المتوقعة خلال الفترة من الجمعة 11 ديسمبر حتى الخميس 17 ديسمبر 2020.



وتوقعت الهيئة سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الصحراوية، ووجود شبورة مائية على بعض السواحل الشمالية والوجة البحرى.