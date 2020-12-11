النائبة أمل سلامة: الرئيس أطلق مبادرات انعكست على البسطاء وأعادت للمواطن المصري حقوقه

قالت النائبة أمل سلامة، مرشحة حزب الحرية المصري بمجلس النواب عن دائرة الجيزة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أطلق مبادرات عديدة تندرج جميعها تحت ملف حقوق الإنسان، سواء في التعليم، الصحة، السكن، توفير حياة كريمة، منظومة الدعم، وملف الأسعار، وإعادة هيكلة الأجور، وغيرها من الملفات التي انعكست بشكل واضح على المواطن البسيط.

وأضافت أمل سلامة، أنه خلال السنوات الماضية، نرى العديد من القرارات والتشريعات التي خرجت للنور من أجل تنمية الاقتصاد المصري في ظل الأزمات التي تضرب العالم، أخرها جائحة فيروس كورونا، وجاءت أيضا في صالح المواطن، منها المنح التي خصصها الرئيس للمستحقين والعمالة غير المنتظمة.

وتابعت أمل سلامة: الدولة قدرت تقف على رجلها، والفئات غير القادرة من المواطنين كانت لها الأولوية أمام الحكومة، لتوفير حياة كريمة تزامنا مع الأزمات.

وبمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، أكدت النائبة أمل سلامة، أن مصر في مقدمة الدولة الحريصة على الاهتمام بملف حقوق الإنسان، ظهر ذلك في اهتمام الدولة الكبير بالعديد من الملفات وفى مقدمتها الصحة والتعليم، وحق المواطن أن يكون لديه حياة كريمة ويجد تعليم جيد وصحة بالشكل اللائق، إلى جانب الاهتمام الكبير بملف الدعم والرعاية والحماية الاجتماعية.

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وأضافت أمل سلامة، أن تطوير العشوائيات، والإسكان الاجتماعى من أبرز الملفات التي شهدت اهتمام كبير خلال الفترة السابقة، وأن مصر قريبا ستكون بلا عشوائيات، بعد جهد الدولة في إزالة المناطق شديد الخطورة، وبناء وحدات سكنية آدمية وعالية التجهيز.