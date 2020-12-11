أعضاء بالبرلمان ومسؤولون فى عزاء والد النائب أحمد السجيني"صور"

حضر الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، والكاتب الصحفى، عضو مجلس النواب ومصطفى بكرى، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، لمقر دار المناسبات بمجمع الشيخ زايد الاسلامى بمدينة الشيخ زايد بمنطقة 6 أكتوبر لتقديم واجب العزاء فى وفاة الدكتور جمال السجينى، والد النائب المهندس أحمد السجينى، ورئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وأمين عام ائتلاف دعم مصر.
كما وصل للعزاء منذ قليل، عدد من أعضاء مجلس النواب منهم، والنائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، واللواء محمد صلاح أبو هميلة، والدكتور مجدى مرشد.
وتوفى الدكتور جمال السجيني، الثلاثاء الماضى، وقد أعلن النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" الثلاثاء الماضى : "إنا لله وإنا إليه راجعون" انتقل إلى رحمة الله شهيد الواجب المهنى الأستاذ الدكتور جمال السجينى استشارى الأمراض الصدرية، وتم تشيع الجنازة بمسجد المواساة بالإسكندرية .
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