قيادي بمستقبل وطن يشيد بقرار إعطاء لقاح كورونا مجانا للمصريين

أشاد يوسف رشدان، القيادي بحزب مستقبل وطن، أمين عام مساعد الشباب بأمانة القاهرة، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإعطاء جرعات لقاح فيروس كورونا للمصريين مجاناً.

وأكد رشدان أن قرار الرئيس يعكس حرص الدولة علي صحة المواطنين، وإنقاذهم من هذا الوباء اللعين، مؤكدا أن استعادة مصر لمكانتها الدولية ساهم في الحصول علي اللقاح بأقصي سرعة.

وأشار رشدان، إلى أن مصر أول دولة في إفريقيا تستقبل شحنات لقاح كورونا، فضلا عن الأبحاث الإكلينيكية والتجارب السريرية التي تجرى الآن.

وشدد علي أن حرص الرئيس السيسي، على توثيق العلاقة مع الصين ومشاركة مصر في التجارب الإكلينيكية للقاح كانا من أهم أسباب الحصول على اللقاح فور إقراره

وأشاد رشدان بنجاح الدولة المصرية، في التعامل مع جائحة كورونا، من خلال وضع بروتوكول للعلاج وتوفير أهم الأدوية، إلى جانب الدخول في مرحلة التجارب على الأمصال المضادة للفيروس،

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واضاف أن ما قامت به الدولة المصرية في مواجهة هذه الجائحة، هو امتداد للنجاح الذي حققته المبادرات الرئاسية في القضاء على فيروس C، وإنتاج علاجه، وكذا مبادرة "100 مليون صحة"، وغيرهما من المبادرات الصحية الأخرى، فضلاً عن بدء تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل.