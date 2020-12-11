العاملون بقطاع الصحة لهم الأولوية فى توزيع لقاح كورونا.. تعرف على التفاصيل

قالت وزارة الصحة فى منشور لها موقع التواصل، أن الأولوية ستكون للعاملين بالقطع، ونشرت إنفوجرافا عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى احتوى على معلومات عن لقاح فيروس كورونا وطريقة أخذه.
وكشف الإنفوجراف أن تم استقبال أولى شحنات لقاح فيروس كورونا "كوفيد-19" من دولة الإمارات من إنتاج شركة سينوفارم.
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وذكرت الوزارة أن الأولوية فى توزيع اللقاح ستكون للعاملين بالقطاع الصحى، وخصوصا العالمين بمستشفيات العزل والصدر والحميات ومرضى الأورام والفشل الكلوى.
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