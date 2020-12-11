صور .. المشاط ووفد حكومى عراقى يتفقدون العاصمة الإدارية الجديدة

جدة - نرمين السيد - تفقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، والوفد العراقى الذى يزور مصر حاليًا، برئاسة الدكتور خالد بتال، نائب رئيس الوزراء ووزير التخطيط، اليوم الجمعة، العاصمة الإدارية الجديدة، والتجربة المصرية فى تدشين المدن الجديدة، بحضور أحمد زكى عابدين، رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، ضمن فعاليات مباحثات تفعيل نتائج اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة التى عقدت نهاية أكتوبر الماضى.





ضم الوفد العراقى الدكتور خالد بتال، نائب رئيس الوزراء ووزير التخطيط، ووزراء الكهرباء، والزراعة، والصناعة والمعادن، والصحة والبيئة، والإعمار والإسكان، والهجرة، والأمين العام لمجلس الوزراء، ورئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، ورئيس الدائرة العربية بوزارة الخارجية، وممثلين عن مجلس الخدمة الاتحادى والأمانة العامة لمجلس الوزراء والسفارة العراقية بالقاهرة.

وتأتى هذه الزيارة فى إطار المباحثات التى تقوم بها وزيرة التعاون الدولى، مع الوفد العراقى، والتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية، فى إطار تنفيذ توجيهات السيد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، باتخاذ الترتيبات اللازمة لوضع ما تم التوصل إليه من مقترحات تعاون ومشروعات خلال أعمال اللجنة محل التنفيذ، فى إطار السعى نحو تنمية العلاقات الاستراتيجية بين البلدين فى مختلف المجالات.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، إن الحكومة المصرية حريصة على تعزيز التعاون المشترك مع العراق فى مختلف المجالات لاسيما فى مجال إعادة الإعمار والإسكان، فى ظل الخبرات الضخمة والمتراكمة التى تتوافر لدى الدولة المصرية، حيث نجحت فى تعزيز البنية التحتية طوال السنوات الماضية وإطلاق مشروعات قومية ضخمة من بينها العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة ومدينة الجلالة، كانت محل إشادة دولية.

وخلال الزيارة تم تفقد عدد من المنشآت والمشروعات الكبرى التى يتم تنفيذها بالعاصمة الإدارية الجديدة منها مسجد الفتاح العليم وكاتدرائية ميلاد السيد المسيح، والحى الحكومى ومنطقة الأبراج السكنية ومدينة الفنون كما شاهد الوفد عرضًا تقديميًا حول تفاصيل مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة والفوائد التى تعود على الاقتصاد القومى من تدشينه.

وتبرز أهمية هذه الزيارة للعاصمة الإدارية الجديدة، فى ظل الاتفاق المصرى العراقى على مشاركة شركات المقاولات المصرية فى جهود إعادة إعمار العراق، والاستفادة من الخبرات المصرية فى مجال الإسكان الاجتماعى، وأيضًا جذب الاستثمارات العراقية فى مجال الإسكان لمصر، حيث أشار وزير التخطيط العراقى، خلال لقائه، وزيرة التعاون الدولى، أمس، إلى أن الاستثمارات العراقية فى قطاع العقارات بدولة الأردن تبلغ نحو 40 مليار دولار، ما يشير إلى إمكانية تحقيق تكامل استراتيجى فى هذا المجال فى مصر.

يذكر أنه جرى عقد أعمال اللجنة العليا المشتركة المصرية العراقية الأولى منذ نحو 30 عامًا خلال الفترة من 28-31 أكتوبر الماضى، برئاسة رئيسى مجلسى وزراء مصر والعراق، ونتج عنها توقيع 15 وثيقة فى مجالات متنوعة لتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، وتنظيم ملتقى اقتصادى تجارى بمشاركة رؤساء اتحاد الغرف التجارية والوزراء المعنيين من الجانبين.

وترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، اللجنة المصرية العراقية المشتركة على مستوى الوزراء، وتم عقد العديد من الاجتماعات خلال العام الجارى مع السفير العراقى، وكذلك على مستوى الخبراء، للإعداد والتجهيز للجنة العليا، وذلك تنفيذًا لمخرجات القمة الرئاسية الثلاثية بين مصر والعراق والأردن، والتى بحث رؤساء الدول الثلاث خلالها أوجه التعاون المشترك وتعزيز العلاقات فى مختلف المجالات.