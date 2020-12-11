فيديو.. وزير الصحة الأسبق: لقاح سينوفارم آمن بنسبة كبيرة جدا

جدة - نرمين السيد - وأضاف حاتم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" عبر فضائية "dmc"، مساء الجمعة: "ده فيروس لكورونا ميت مش تكنولوجيا جديدة، والتخزين من 2 إلى 8 مئوية مش زى فايزر اللى بيحتاج 70 تحت الصفر، وهو ما يسهل عملية النقل والتخزين". وأوضح وزير الصحة الأسبق: "ممكن اللى أخد اللقاح يجيله كورونا بس بتكون أعراض المرض بسيطة"، لافتًا إلى أن التطعيم سيكون موسمى مثل تطعيم الانفلونزا العادية، مؤكدًا أن اللقاح آمن بنسبة كبيرة جدا.

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