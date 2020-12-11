البحوث الفلكية: زلزال بقوة 3.2 على بعد 19 كم غرب 6 أكتوبر

جدة - نرمين السيد - وأوضح المعهد، بحسب بيان عبر صفحته على موقع "فيسبوك" اليوم الجمعة، أن الزلزال وقع فى تمام الساعة الخامسة و48 دقيقة مساء، بالتوقيت المحلى للقاهرة.

وأشار المعهد القومى للبحوث الفلكية والچيوفيزيقى، إلى أن الهزة الأرضية شعر بها بعض المواطنين.