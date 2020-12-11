- 1/2
- 2/2
جدة - نرمين السيد - وأوضح المعهد، بحسب بيان عبر صفحته على موقع "فيسبوك" اليوم الجمعة، أن الزلزال وقع فى تمام الساعة الخامسة و48 دقيقة مساء، بالتوقيت المحلى للقاهرة.
وأشار المعهد القومى للبحوث الفلكية والچيوفيزيقى، إلى أن الهزة الأرضية شعر بها بعض المواطنين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البحوث الفلكية: زلزال بقوة 3.2 على بعد 19 كم غرب 6 أكتوبر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.