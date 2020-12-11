إنفوجراف .. الصحة تنشر أبرز المعلومات عن لقاح كورونا الصينى 

جدة - نرمين السيد - وكشف الإنفوجراف أن تم استقبال أولى شحنات لقاح فيروس كورونا "كوفيد-19" من دولة الإمارات من إنتاج شركة سينوفارم. وذكرت الوزارة أن الأولوية فى توزيع اللقاح ستكون للعاملين بالقطاع الصحى، وخصوصا العالمين بمستشفيات العزل والصدر والحميات ومرضى الأورام والفشل الكلوى.

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