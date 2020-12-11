فيديو.. لجنة مكافحة كورونا تطمئن المصريين : لقاح سينوفارم آمن وفعال

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور حسام حسنى، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن اللجنة كانت تسابق الزمن للوصول إلى بر الأمان والانتهاء من وباء كورونا سواء بلقاح واق أو دواء شاف.





وأضاف حسنى، خلال مداخلة عبر سكاى بى، مع برنامج "الجمعة فى مصر"، وعبر فضائية "إم بى سى مصر"، مساء الجمعة، أن لقاح سينوفارم الصينى للوقاية من كورونا ستحصل عليه الفئات الأولى بالرعاية ثم باقى المصريين. وأوضح رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن اختيار لقاح سينوفارم الصينى اعتمد على معيارين هما الأمان ثم الفاعلية، مطمئنا المصريين قائلاً: "اللقاح آمن وفعال". وأكد أن اللقاح لا يعنى عدم الإصابة بالفيروس ولكن أعراض الإصابة ستكون خفيفة.

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