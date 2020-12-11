النائب أحمد السجينى يتلقى العزاء فى وفاة والده

جدة - نرمين السيد - وحضر العزاء كل من السيد الشريف، وكيل مجلس النواب، والمستشار محمود فوزى، والنواب أيمن أبوالعلا، وعبدالهادى القصبى، وصلاح أبوهميلة، ومى البطران.

كما قدم وفد من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين يضم كل من نواب الشيوخ محمد عمارة وعلاء مصطفى، وسها سعيد، واجب العزاء للسجينى.