وزير الصحة الأسبق: لقاح كورونا الصينى آمن بنسبة كبيرة جدا

قال الدكتور أشرف حاتم وزير الصحة الأسبق وعضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالى، إن لقاح الصينى تقليدى، وتم تجربته أكثر من مرة من قبل، وهو عبارة عن فيروس كورونا ميت، موضحًا أن التطيعم آمن بنسبة كبيرة جدا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت عبر برنامجها "اليوم"، المذاع على قناة dmc، أن اللقاح الصينى يسهل عمليه نقله وتخزينه فى مصر والعالم أجمع، ولا يحتاج إلى درجة حرارة منخفضة جدا مثل لقاح فايزر، الذى يحتاج إلى درجة برودة شديدة جدا، لافتًا إلى أن من يتم تلقيحه باللقاح الصينى حتى ولو أصيب بالفيروس سيأتى له عبارة عن دور عادى جدا، دون خطورة شديدة عليه.

وتابع: "على الأغلب سيكون اللقاح موسمى بشكل سنوى، مثله مثل لقاح الإنفلونزا الموسمية"، مضيفا أنه تم إجراء التجارب السريرية على 3 آلاف مصرى من هذا اللقاح.