السيسي يوجه بتوفير وحدة سكنية لفتاة سيناوية من ذوى القدرات الخاصة

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوفير وحدة سكنية للفتاة السيناوية سيدة ميزار عبدالله مقيمة بمدينة العريش بشمال سيناء وهى ذوى القدرات الخاصة وتعانى من إعاقة بصرية، وذلك فى استجابة سريعة لمناشدات ممثلى المجتمع المدني . وعلى الفور وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوفير وحدة سكنية للشابة، وقامت وزارة التضامن الاجتماعي بإجراء بحث اجتماعى لدراسة الحالة وثبت استحقاقها الحصول على الوحدة السكنية.

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