بيان مهم من البحوث الفلكية عن زلزال الجيزة

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية عن تسجيل محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد، اليوم الجمعة، الموافق 11-12-2020، هزة أرضية، على بعد 13 كم جنوب غرب الجيزة.

وأوضح الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد، أن الزلزال كان بقوة 3.26 درجة على مقياس ريختر، وبخط عرض: 29.88 شمالا و‏خط طول: 31.12 شرقا وبعمق 10 كم, حيث ‏شعر بعض المواطنين بهذه الهزة.

وكان الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية كشف عن حدوث ظاهرة فلكية جديدة يوم الاثنين الموافق 14 من الشهر الجاري، وهي ظاهرة الكسوف الكلي للشمس.

وأضاف "القاضي" في تصريح خاص لموقع "دوت الخليج" أن هذه الظاهرة لن نراها في مصر أو الدول العربية ، وكذلك الدول الإفريقية لأنها ستكون في الجزء الجنوبي من الكرة الأرضية، ويتم مشاهدتها في أمريكا الجنوبية والأرجنتين وشيلي والمحيط الهادئ والمحيط الأطلنطي وأنتاركتيكا، حيث يبدأ عند 3:34 وينتهي عند 8:53 .

وأشار رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية إلى أننا سنشاهد هذا الاقتران في سماء القاهرة، وأفضل وقت لمشاهدة هذه الظاهرة يكون بعد غروب الشمس ‏